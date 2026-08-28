Росіяни вдарили по промисловості Сум
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Окупанти вдарили по промисловій зоні у Зарічному районі Сум двома ракетами невідомого типу.
Про це повідомляє очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
За попередньою інформацією, поранення отримали 7 людей, які доставлені до лікарень бригадами екстреної медичної допомоги, один постраждалий у тяжкому стані.
Удар спричинив загоряння господарських приміщень та автомобілів. Інформацію про постраждалих уточнюють.
Нагадаємо:
27 серпня внаслідок чергової російської атаки згорів один зі складів енергокомпанії YASNO, де зберігалася частина обладнання для сонячних електростанцій.