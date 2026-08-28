Росіяни вдарили по промисловості Сум

Окупанти вдарили по промисловій зоні у Зарічному районі Сум двома ракетами невідомого типу.

Про це повідомляє очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

За попередньою інформацією, поранення отримали 7 людей, які доставлені до лікарень бригадами екстреної медичної допомоги, один постраждалий у тяжкому стані.

Удар спричинив загоряння господарських приміщень та автомобілів. Інформацію про постраждалих уточнюють.

Нагадаємо:

27 серпня внаслідок чергової російської атаки згорів один зі складів енергокомпанії YASNO, де зберігалася частина обладнання для сонячних електростанцій.