"Енергетичний Рамштайн" пройде онлайн, дату проведення визначають

Віктор Волокіта — 16 січня, 15:51
Засідання "Енергетичного Рамштайну", яке ініційоване Україною, відбудеться в онлайн-форматі, його дата наразі визначається.

Про це журналістам повідомив речник МЗС Георгій Тихий, передає Укрінформ.

"Це буде онлайн-засідання, дата ще визначається", - зазначив Тихий.

Він розповів, що від української сторони запланована участь прем'єр-міністерки Юлії Свириденко і першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від "енергетичного Рамштайну" пришвидшення поставок допомоги від партнерів.

Він наголосив, що на складах у країн-партнерів є багато необхідних для захисту України ракет, видача яких ускладнюється внутрішнім законодавством цих країн.

Глава МЗС Андрій Сибіга 15 січня повідомив, що на доручення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко разом із Міністерством енергетики Україна скликає "Енергетичний Рамштайн".

На зустрічі Київ розраховує отримати від союзників додаткові внески та конкретні зобов'язання щодо підтримки енергосектору.

