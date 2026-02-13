"Укренерго" повідомило про знеструмлення у шести областях внаслідок атак РФ

В Україні внаслідок цілеспрямованих атак РФ на енергетичну інфраструктуру на ранок 13 лютого є знеструмлені споживачі в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській і Донецькій областях.

Про це повідомили в "Укренерго".

Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи.

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 13 лютого, станом на 9:30 його рівень був на 3,9% нижчим, ніж в цей час попереднього дня – у четвер. Причина – відчутне потепління у більшості регіонів України.

Вчора, 12 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 1,2% вищим, ніж максимум попередньої доби – у середу, 11 лютого. Так сталося через застосування меншого обсягу обмежень в окремих регіонах.

Нагадаємо:

Міністр енергетики Денис Шмигаль доручив усім службам, які дотичні до енергопостачання, максимально прискоритися з ремонтами, оскільки наступного тижня в Україну повернуться сильні морози.