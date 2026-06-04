Долар тримається біля двомісячного максимуму через ескалацію в Перській затоці

Долар у четвер залишався поблизу двомісячного максимуму, оскільки нове загострення в Перській затоці посилило попит на захисні активи.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Іранські удари по Кувейту пошкодили аеропорт і поранили десятки людей, а військові США завдали ударів поблизу Ормузької протоки. Це підтримало високі ціни на нафту й послабило апетит інвесторів до ризику.

Індекс долара, який показує динаміку американської валюти до кошика основних валют, тримався на рівні 99,45 — поблизу найсильнішого рівня з 7 квітня.

Євро зріс на 0,1% до $1,1609, фунт залишався біля $1,3427, австралійський долар тримався на $0,7129, а новозеландський зріс на 0,3% до $0,5875.

Додатково долар підтримують очікування, що ФРС довше триматиме ставки без змін після стрибка цін у секторі послуг США.

Нагадаємо:

3 червня іранські атаки пошкодили Kuwait International Airport, одна людина загинула, десятки дістали поранення. Польоти тимчасово призупиняли, але Kuwait Airways і Jazeera Airways почали відновлювати роботу після додаткових заходів безпеки.