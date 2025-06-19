Shell прогнозує нафтовий колапс, якщо Іран перекриє ключову торгову протоку

Керівник Shell, однієї з найбільших компаній, що торгує нафтою та природним газом, попередив, що потенційне блокування Ормузької протоки Іраном може спровокувати серйозний шок на ринку нафти.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Якщо ця артерія буде перекрита — з будь-якої причини — це матиме величезний вплив на світову торгівлю", — заявив генеральний директор Shell Ваель Саван на Енергетичному саміті та виставці в Японії. "У нас є плани на випадок, якщо ситуація погіршиться".

Світовий енергетичний ринок уважно стежить за розвитком конфлікту між Ізраїлем та Іраном, особливо через ризик втручання США.

Попри те, що ціни на нафту вже зросли на фоні напруження, серйозних перебоїв у постачанні енергоносіїв поки що не сталося. Але трейдери залишаються в стані підвищеної готовності.

Близько чверті світової торгівлі нафтою проходить через Ормузьку протоку, яка з’єднує Перську затоку з Індійським океаном. У минулому Іран вже націлювався на судна, що проходили через цей стратегічний вузол, і погрожував його заблокувати. Останніми днями також зафіксовано перешкоди в роботі навігаційних сигналів.

"Особливо складно зараз через глушіння сигналів", — зазначив Саван, коментуючи перебої з навігацією в районі Перської затоки. Shell, за його словами, "дуже обережна" з морськими перевезеннями в цьому регіоні через конфлікт.

Останніми днями Катар попросив танкери чекати за межами протоки, поки вони не будуть готові до завантаження, а японський морський перевізник Nippon Yusen KK дав вказівку своїм суднам триматися подалі від узбережжя, коли ті проходять через іранські води.

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