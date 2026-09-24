У Миколаєві застосовуватимуть локальні аварійні відключення світла
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24 вересня частково у Миколаєві та населених пунктах Корабельного району застосовуватимуться локальні графіки подачі електричної енергії для виконання аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба "Миколаївобленерго".
Орієнтовний час застосування графіків – з 09:00 до 18:00. Попередньо максимальна тривалість відключення не має перевищувати 6 годин поспіль.
Відключення відбуватимуться не за чергами графіки погодинних відключень світла застосовуваних НЕК "Укранерго".
Нагадаємо:
23 вересня внаслідок російської атаки постраждав один зі столичних датацентрів, де було розміщене вузлове обладнання інтернет-провайдера UTELS.