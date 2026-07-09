Удар українських дронів зупинив ще один російський НПЗ

Саратовський НПЗ у Росії зупинив переробку нафти після пошкоджень унаслідок атаки дронів у середу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, обізнані із ситуацією.

За словами джерел, дрони влучили в установку первинної переробки CDU-6 потужністю 20 тис. тонн на добу. Це єдина така установка на заводі.

У середу губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що внаслідок удару одна людина загинула, кілька людей були поранені, а також пошкоджені "цивільні промислові об'єкти". Він не назвав ці об'єкти, тоді як українські військові заявили про удар по Саратовському НПЗ.

Раніше цього тижня після атаки українського дрона зупинився Омський НПЗ — найбільший нафтопереробний завод Росії.

Останніми місяцями Україна посилила удари по російській енергетичній інфраструктурі. Атаки вже призвели до дефіциту пального в Росії, довгих черг на АЗС, зростання цін та обмежень на експорт пального.

Нагадаємо:

У ніч проти 8 липня безпілотники вдарили по російських містах Саратов та Борисоглєбськ. Там спалахнули пожежі, зокрема й на НПЗ.