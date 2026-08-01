Дрони атакували російський НПЗ за 1500 км від кордону з Україною

Глава російського Башкортостану Радій Хабіров заявив, що Україна вранці 1 серпня запустила дрони в напрямку Уфи.

Про це пише The Moscow Times.

Він заявив, що сили ППО відбили атаку, але через уламки збитого безпілотника, що впали на території промислової зони, виникло "задимлення".

У результаті удару БПЛА на півночі Уфи загорівся нафтопереробний завод (НПЗ) "Башнефть-Уфанефтехім". Над підприємством підіймалося декілька стовпів чорного диму.

"Башнефть-Уфанефтехім" потужністю 8,2 млн тонн на рік виробляє моторне паливо, нафтовий кокс, зріджені гази, сірку та ароматичні вуглеводні.

Разом із заводами "Башнефть-Новойл" та "Башнефть-УНПЗ" підприємство входить до складу Уфимського нафтопереробного комплексу "Роснефти" загальною потужністю 23,5 млн тонн — одного з найбільших у Росії кластерів з виробництва нафтопродуктів

Нагадаємо:

25 червня та 1 липня Сили оборони та СБУ також били по "Башнефть-Уфанефтехім".