На Полтавщині відновили постачання води та світла після атак ворога

У Полтавській області відновили постачання води та світла

Після атаки ворога по енергосистемі Полтавщині, працівники служб відновили постачання води та електроенергії.

Про це повідомляє т.в.о. очільника Полтавської ОВА Володимир Когут.

Зранку 7 жовтня він повідомляв, що у Полтавському районі без світла залишаються 160 побутових та 28 юридичних споживачі. Без водопостачання – близько 1000 абонентів.

При цьому, у Лохвицькій громаді унаслідок атаки 3 жовтня залишаються без газопостачання 1188 абоненти.

Станом на 14:51, 7 жовтня, постачання було відновлено у повному обсязі.

Нагадаємо:

Вночі російські окупанти масовано атакували Полтавщину та Сумщину, постраждала залізнична інфраструктура та енергетичні об'єкти. У Полтаві уражені локомотивне депо, рухомий склад поїздів.