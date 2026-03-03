У Нідерландах почали демонтаж газового обладнання для України – Шмигаль

Експерти у Нідерландах розпочали демонтаж виведеного з експлуатації газового обладнання, яке отримає Україна.

Про це, як повідомило Міненерго, йшлося під час розмови міністра енергетики Дениса Шмигаля з міністром зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Сьордом Сьордсмою.

Очікується, що роботи будуть завершені до середини березня та устаткування відправиться в Україну.

"Нідерланди вже надали нам енергетичного обладнання на 30,5 млн доларів США. Крім того, оголосили про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики у розмірі 35 млн євро", - зауважив Денис Шмигаль.

Нагадаємо:

У лютому до Фонду підтримки енергетики України надійшли грантові внески від Норвегії, Ірландії, Нідерландів, Австралії та Швеції загальним обсягом 208,8 млн євро.