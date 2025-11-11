У Нацбанку повідомили про фінансування нової генерації

Українські банки з червня 2024 року до листопада 2025 року профінансували проєкти бізнесу з розбудови генерації потужністю 1,24 ГВт, за місяць приріст становив 8,5%, або 97 МВт.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

За цей період профінансовано проєкти зі зберігання енергії та генерації тепла на 434 МВт, що на 4,3%, або на 18 МВт, більше, ніж місяць тому.

Загалом банки в межах меморандуму про фінансування відновлення енергетичної інфраструктури забезпечили фінансування проєктів у 21 області України на 32,2 млрд грн, в тому числі видано понад 2 тис. кредитів бізнесу на 30,2 млрд грн та понад 12 тис. кредитів - населенню на 2 млрд грн.

З урахуванням попередніх показників у жовтні обсяг фінансування зріс у бізнесу – на 6,7%, або 1,9 млрд грн, населенню – на 11,1%, або 0,2 млрд грн.

Нагадаємо:

Україна домовилася з ENTSO-E про збільшення у грудні 2025 року максимальної пропускної спроможності міжнародних перетинів на імпорт електроенергії із 2,1 ГВт до 2,3 ГВт.