Енергетики повернули світло на лівому березі міста Дніпро після обстрілів РФ

Енергетики ДТЕК повернули електропостачання для 51,5 тис. осель у місті Дніпро після обстрілу 10 січня.

Про це повідомили в ДТЕК.

"Поки ми ремонтуємо основне обладнання, на лівому березі Дніпра діють тимчасові схеми живлення, які дуже чутливі до високих навантажень", - розповіли в компанії і звернулися до дніпрям з проханням ощадливо користуватися електроенергією та вмикати потужні прилади по черзі.

У повідомленні також йдеться, що на правому березі міста без світла залишається ще 4 тис. родин.

Нагадаємо:

На ранок 11 січня на Дніпропетровщині продовжувались ремонтні роботи у енергосистемі, однак значна частина області, окрім Криворізького району, залишалась без світла.

Вдень 11 січня енергетикам вдалося повернути світло більшості жителів Дніпропетровської області після аварії. Водночас на лівому березі Дніпра та в Дніпровському районі тривали ремонти після атаки.