Львів пустить автобуси замість трамваїв готуючись до блекаутів

18 жовтня, у Львові протестують транспортну інфраструктуру на випадок можливих блекаутів, відпрацьовуватимуть сценарій локального знеструмлення Личаківського району.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

У звʼязку з тестуванням, трамваї № 1, № 2 та № 7, які мають там кінцеві зупинки, в суботу не курсуватимуть. Натомість організують тимчасові альтернативні та підсилять діючі автобусні маршрути, що пролягають поруч із трамвайними лініями.

За повідомленням міськради, тестування дасть змогу перевірити готовність транспортної системи функціонувати в умовах часткової відсутності електропостачання, а також відпрацювати взаємодію перевізників і логістику всіх служб.

"Мета випробувань — підготувати міський транспорт до можливих ситуацій зі знеструмленням. Ми маємо відпрацювати сценарій, коли через відсутність електроенергії частина трамваїв не може виїхати на лінії", – йдеться в повідомленні.

Водночас пасажирам нагадують, що у міському транспорті діють безкоштовні пересадки з ЛеоКарт. Тож львів'ян закликають активніше користуватися цими сервісами, адже у разі будь-яких форс-мажорних ситуацій можна пересідати на інший міський транспорт без додаткової оплати.

В департаменті міської мобільності зазначили, що місто має план дій, що передбачає два основні сценарії реагування на випадок знеструмлення:

у разі повного знеструмлення Львова — посилюють та коригують існуючі автобусні маршрути, оскільки пасажиропотік у місті внаслідок надзвичайної ситуації зазвичай зменшується;

у разі локального відключення — посилюють існуючі та вводять дублюючі автобусні маршрути, враховуючи те, в таких умовах пасажиропотік є звичним.

Також, за потреби, для перевезення пасажирів будуть залучати і наявні тролейбуси з автономним ходом.

