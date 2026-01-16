В Києві оперативно ухвалять рішення щодо зміни правил пересування в комендантську – Шмигаль

Перший віцепрем'єр — міністр енергетики Денис Шмигаль дав завдання провести Раду оборони міста Києва, щоб на рівні столиці були оперативно ухвалені необхідні додаткові рішення.

Про це він повідомив в Telegram.

"У фокусі — зміна правил пересування громадян в комендантську годину (всі мають отримати можливість дістатись до пункту незламності безперешкодно), обмеження зайвого рекламного освітлення та підсвітки, робота й доукомплектація пунктів незламності та пунктів обігріву", – зазначив міністр.

Співголова штабу, віцепремʼєр-міністр з відновлення Олексій Кулеба повідомив, що до Києва спрямовуються додаткові когенераційні установки.

За словами Шмигаля, разом із представниками енергетичних компаній обговорили, як посилити координацію робіт. Зокрема, можливість залучення бригад з інших регіонів для підключення генераторів у багатоквартирних будинках.

Також опрацьовується питання спрощення підключення когенераційних установок, модульних котелень, газотурбінних і газопоршневих установок для нарощення розподіленої генерації.

Крім того, заслухали актуальну інформацію енергетиків щодо стану мереж, відновлювальних робіт і першочергових потреб.

Нагадаємо:

15 січня штаб з ліквідації наслідків російських обстрілів енергообʼєктів у Києві розглянув питання комендантської години та роботи Пунктів незламності.

"Наголошую: режим комендантської години не скасовується і не переглядається. Водночас у разі тривалих відключень тепла чи електроенергії держава має діяти гнучко, не порушуючи безпекових рішень", – заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.