В Києві відновили електропостачання усім об'єктам критичної інфраструктури після ворожої атаки вночі проти 20 січня.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

"На жаль, ситуація з електрозабезпеченням міста залишається складною. Тривають екстрені відключення. Графіки та розподіл на групи - не діє", – зазначають в компанії.

В ДТЕК інформують, що через руйнування ворогом об'єктів столичної генерації найбільш складною залишається ситуація в частинах Дніпровського та Деснянського районів. Ще близько 44 тисячі осель лишається без світла.

Ремонтні роботи тривають безперервно, щоб ліквідувати наслідки обстрілу, підкреслили енергетики.

Нагадаємо:

За словами президента Володимира Зеленського, станом на ранок 21 січня близько 4000 будинків у Києві були досі без тепла, майже 60 % столиці – без електрики.