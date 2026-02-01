У Києві ще тисяча багатоповерхівок без тепла – Кличко

Українська правда

Міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що ще тисяча багатоповерхівок залишаються без теплопостачання після підключень за попередню добу.

Джерело: Кличко у Telegram

Деталі: За даними влади, за ніч на 1 лютого підключили понад 1500 столичних багатоповерхівок, які залишилися без тепла внаслідок аварійної ситуації в енергосистемі України.

Комунальники й енергетики продовжують працювати.

Передісторія: