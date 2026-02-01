У Києві ще тисяча багатоповерхівок без тепла – Кличко
ТГ Олексія Кулеби
Міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що ще тисяча багатоповерхівок залишаються без теплопостачання після підключень за попередню добу.
Джерело: Кличко у Telegram
Деталі: За даними влади, за ніч на 1 лютого підключили понад 1500 столичних багатоповерхівок, які залишилися без тепла внаслідок аварійної ситуації в енергосистемі України.
Комунальники й енергетики продовжують працювати.
Передісторія:
- 31 січня в енергосистемі України сталася системна аварія, внаслідок якої було знеструмлено значну частину України.
- Перший віцепрем'єр, міністр енергетики Денис Шмигаль у суботу ввечері повідомив, що в усіх областях України відновлено електропостачання після системної аварії.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що причини масштабної аварії в енергетиці ще з'ясовуються, але поки немає підтверджень зовнішнього втручання або кібератаки, скоріше це сталося через обмерзання ліній.