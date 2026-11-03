У Києві надзвичайно складна ситуація зі світлом: розгортають пункти обігріву

У Києві розгортають пункти обігріву в районах, які найбільше потерпають від відсутності електроенергії, на тлі надзвичайно складної ситуації з електропостачанням.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

У пунктах мешканці зможуть зігрітися, зарядити телефони та інші пристрої, а також випити гарячого чаю.

За словами Кличка, російські атаки пошкодили як генерацію, так і передачу електроенергії по країні. Внаслідок ударів останніх днів постраждали й об'єкти київського регіонального енерговузла, через що "Укренерго" запровадило екстрені відключення.

Аварійна ситуація також спричинила перебої з водопостачанням та рухом громадського електротранспорту в столиці. Енергетики працюють над поверненням світла, а фахівці "Київводоканалу" над відновленням водопостачання.

Нагадаємо:

Укренерго повідомило про одну з наймасштабніших російських атак на енергетику України. За даними компанії, лише за останню добу ворог понад 20 разів цілеспрямовано атакував енергооб'єкти.

Внаслідок ворожих атак у Києві знеструмлено основні водопровідні об'єкти, що спричинило перебої із водопостачанням.

У Сумській та Полтавській областях застосували спеціальний графік аварійних відключень, при чому споживачам не можуть назвати тривалість знеструмлення.

Пошкодження об'єктів київського регіонального енерговузла внаслідок атак РФ призвели до екстрених відключень електроенергії в Києві та області.