За вихідні в 27 багатоповерхівках Києва вдалось відновити теплопостачання – Кулеба

Протягом вихідних ремонтним бригадам вдалося підключити до тепла 27 будинків в Голосіївському районі Києва – вони залишалися без опалення після російської атаки 9 січня.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, станом на зараз таких будинків, які без тепла більше 10 днів – 19 багатоповерхівок.

Також триває відновлення тепла в 106 будинків, де протягом останньої доби сталися аварії на мереж через негоду і зношену систему.

Кулеба зазначив, що у Києві сьогодні працює 50 ремонтних бригад, які додатково приїхали на допомогу столиці. Серед них – 100 залізничників. Це 30 спеціалізованих бригад зварювальників і слюсарів з Донеччини, Харківщини, Одещини, Львівщини та інших областей: локомотивники, вагонники, інженери.

Ще 20 бригад з інших областей: Київщини, Рівненщини, Житомирщини, Вінниччини.

"Це дозволяє пришвидшити ремонти і мінімізувати час без тепла для людей", – зазначив міністр.

Нагадаємо:

Увечері 18 січня через низьку температуру та зношену інфраструктуру у Києві та області фіксувались постійні локальні аварії, ремонтники працювали над поверненням тепла 143 будинкам у столиці.