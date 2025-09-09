Після негоди на Київщині повернули світло для понад 50 тисяч сімей
Після аварійний відключень світла 8 вересня в результати негоди у Київській області без електроенергії залишались більше 50 тисяч домогосподарств.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Енергетикам вдалось повернути світло 50 тисячам сімей, як повідомляють у компанії.
Для цього полагодити 43 лінії електропередач, які були пошкоджені негодою.
Роботи з відновлення постачання електроенергії все ще тривають.
Нагадаємо:
8 вересня повідомляли, що у найближчі дві доби в Україні очікуються короткочасні дощі та грози, на заході місцями туман.