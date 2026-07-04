РФ атакувала газовидобувний об'єкт "Нафтогазу" на Полтавщині

Російські дрони вранці атакували один із газовидобувних активів групи "Нафтогаз" у Полтавській області, на об'єкті виникла пожежа, роботу підприємства зупинили.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

За його словами, масштаб руйнувань наразі оцінити неможливо. Співробітники під час атаки перебували в укритті й вжили необхідних заходів безпеки.

Корецький заявив, що цей газовидобувний об'єкт, як і низку інших у регіоні, Росія атакувала вже неодноразово. За його словами, мета таких ударів — зірвати видобуток газу в Україні та підготовку до зими.

Нагадаємо:

У ніч на 04 липня Росія атакувала балістичною ракетою "Іскандер-М", керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 86 безпілотниками, повідомили Повітряні сили.