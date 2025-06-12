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Наслідки дронової атаки: у Херсоні обмежили електроспоживання

Віктор Волокіта — 12 червня, 11:36
Наслідки дронової атаки: у Херсоні обмежили електроспоживання
Getty images

Внаслідок ворожої дронової атаки оператор системи розподілу (обленерго) вимушено застосував обмеження споживання електроенергії у м. Херсон.

Про це повідомили в "Укренерго".

Зазначається, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше замінити пошкоджене обладнання.

"Поки що у Херсоні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні, зокрема — у години максимального навантаження вранці та увечері", - йдеться в повідомленні.

Також в "Укренерго" повідомили, що через несприятливі погодні умови (дощ, гроза та сильні пориви вітру) — на ранок повністю або частково були знеструмлені 76 населених пунктів у трьох областях України.

Укренерго електроенергія Херсон

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Наслідки дронової атаки: у Херсоні обмежили електроспоживання
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