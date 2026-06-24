Росіяни атакували енергетику у чотирьох областях

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у чотирьох областях країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Мова про: Сумщину, Харківщину, Дніпропетровщину та Запоріжжя.

"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 22 червня, станом на 09:30, його рівень був на 4,2% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня.

Причиною цьому є зростання ефективності сонячних станцій.

Енергетики просять перенести активне користування електроенергією на 10:00-16:00, з 18:00 до 22:00 споживання електроенергії просять обмежити.

Нагадаємо:

Міністерство енергетики України вперше за майже 20 років придбало облігації внутрішньої державної позики за кошти фінансового резерву.