У двох районах Сум росіяни вдарили по АЗС
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Фото: Дніпропертровська ОВА
У середу пізно ввечері росіяни вдарили по АЗС у двох районах Сум.
Джерело: Сумська міська рада
Дослівно з повідомлення міськради Сум: "Ворог завдав ударів по АЗС в Ковпаківському та Зарічному районах Сум.
Внаслідок атак відомо про одного постраждалого з гострою реакцією на стрес".
Нагадаємо: У середу росіяни двічі за день атакували АЗС у Харкові.
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