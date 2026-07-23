У двох районах Сум росіяни вдарили по АЗС

У середу пізно ввечері росіяни вдарили по АЗС у двох районах Сум.

Джерело: Сумська міська рада

Дослівно з повідомлення міськради Сум: "Ворог завдав ударів по АЗС в Ковпаківському та Зарічному районах Сум.

Внаслідок атак відомо про одного постраждалого з гострою реакцією на стрес".

Нагадаємо: У середу росіяни двічі за день атакували АЗС у Харкові.

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Українська правда