Ціни на АЗС продовжують йти вгору

Ціни на пальне продовжують летіти вгору

22 липня низка мереж АЗС знову переглянула вартість пального – здорожчання торкнулося всіх основних видів світлих нафтопродуктів.

Про це повідомляє НафтоРинок.

Найвідчутніше А-95 та А-95+ додали в ціні на заправках мережі UPG, де вартість зросла на 1,50 грн/л, а WOG підвищила ціну на 1,40 грн/л.

Одразу кілька операторів, серед яких ОККО, KLO, БРСМ та AMIC, підняли вартість А-95 на 1,00 грн/л.

При цьому на KLO А-95+ додав у ціні 0,90 грн/л. Вартість А-92 також зросла. На UKRNAFTA ціна підскочила на 2,00 грн/л, а на KLO — на 1,50 грн/л.

Таблиця: Нафторинок

Ціни на дизель також зросли. Рекордсменом стала мережа WOG, де дизпальне зросло у ціні на 3,00 грн/л. Мережі UPG підвищила вартість ДП та ДП+ на 2,00 грн/л.

На БРСМ ДП також подорожчало на 2,00 грн/л, але ДП+ додало в ціні 1 грн/л. На заправках UKRNAFTA дизпальне подорожчало на 1,50 грн/л.

ОККО та KLO додали до вартості по 1,00 грн/л, а мережа AMIC обмежилася зростанням на 0,50 грн/л.

Ціни на скраплений газ також виросли. Найбільше – на станціях UPG: 1,50 грн/л до 39,90 грн/л. Мережі UKRNAFTA та KLO підвищили ціни на 1,00 грн/л.

Нагадаємо:

21 липня найбільші мережі АЗС збільшили ціни на пальне. Зміни торкнутися як бензинів, так і дизпального.

20 липня ціни також зростали. Загалом хвиля зростання почалася ще 17 липня.