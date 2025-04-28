После атаки дронов мэр Черкасс призвал срочно выключить газовые приборы

В результате атаки БПЛА в Черкассах поврежден один из объектов газоснабжения. Власти призывают жителей областного центра и некоторых других населенных пунктов выключить газовые приборы.

Об этом сообщил городской голова Анатолий Бондаренко и начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец

"Шахедная" атака продолжалась достаточно долго в городе Черкассы. Понятно, что есть повреждения общественной инфраструктуры", - заявил Бондаренко.

"В связи с аварийными работами на одном из объектов газоснабжения, я хотел бы обратиться ко всем потребителям с просьбой срочно отключить газовые приборы и не пользоваться газом в своих частных домовладениях", - призвал городской голова.

Более подробную информацию он пообещал сообщать в течение дня.

Как сообщает Черкасская ОГА, предприятия и организации Черкасс, Хуторов, Слободы, Вергунов, Нечаевки, Геронимовки, Хацок и Русской Поляны просят прекратить потребление газа.

"В связи со срочными ремонтными работами, просим местных жителей прекратить потребление газа, с перекрытием кранов на котлах и газовых плитах", - отметил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.