Підсанкційне судно було помічено біля російського заводу з виробництва СПГ

Підсанкційний танкер, що перевозить скраплений природний газ, пливе поблизу російського заводу з експорту нафтопродуктів в Арктиці, який також підпадає під обмеження США.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Bloomberg, судно Christophe de Margerie у суботи знаходилося поблизу терміналу "Утренний" заводу Arctic LNG 2.

На судно для перевезення СПГ льодового класу було накладено санкції у січні в рамках найжорсткіших обмежень, накладених на енергетичний сектор Росії адміністрацією Джо Байдена напередодні його відходу з посади.

Об'єкт, біля якого помітили підсанкційне судно розташований за Полярним колом, на початку цього року на ньому збільшили видобуток газу, і три санкціоновані танкери для перевезення СПГ — "Ірис", "Восход" і "Заря" — з того часу, судячи з усього, завантажили вантажі.

Однак, ймовірно, жоден з них не знайшов покупців, оскільки завантажені судна залишаються на якорі в російських водах.

Також невідомо чи судно Christophe de Margerie, яке, судячи з усього, є порожнім, завантажить паливо з "Арктик LNG 2". Раніше це судно обслуговувало "Ямал LNG", найбільший російський експортний об'єкт для палива, який також працює в арктичному регіоні. Цей об'єкт, який також очолює "Новатек", не підпадає під санкції.