Туреччина відвертається: газ РФ ризикує втратити свій останній великий ринок у Європі

Туреччина може до кінця 2028 року забезпечувати понад половину своїх потреб у газі завдяки нарощуванню власного видобутку та збільшенню імпорту зі США, що загрожує звузити для російських та іранських постачальників їхній останній великий ринок у Європі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Вашингтон публічно тисне на союзників, зокрема на члена НАТО Туреччину, щоб вони скорочували енергетичні зв’язки з Москвою та Тегераном.

Під час їхньої зустрічі в Білому домі 25 вересня президент США Дональд Трамп наполягав, аби президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зменшив закупівлі російських енергоносіїв.

Диверсифікація постачань також посилить енергетичну безпеку Туреччини й підтримає її амбіції стати регіональним газовим хабом.

За словами аналітиків, Анкара прагне реекспортувати до Європи імпортований зріджений природний газ (СПГ) і власний газ, тоді як російський та іранський газ планує споживати всередині країни.

"Туреччина дає зрозуміти, що скористається світовою надлишковою пропозицією СПГ", — сказав Сохбет Карбуз із розташованої в Парижі Середземноморської організації з енергетики та клімату.

Росія залишається найбільшим постачальником газу для Туреччини, втім її частка впала з понад 60% два десятиліття тому до 37% у першій половині 2025 року. Більшість європейських країн припинили імпорт після вторгнення Москви в Україну у 2022 році.

Нагадаємо:

20 березня 2025 року Сполучені Штати погодилися продовжити виняток із санкцій, що дозволить Туреччині й надалі купувати російський природний газ.