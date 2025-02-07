Транзит азербайджанского газа в Европу: Украина работает над такой возможностью

Ведется работа по возможности транспортировки азербайджанского газа через территорию Украины в Европу.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, отвергнув идею транспортировки под видом азербайджанского "какого-то другого" газа, передает "Интерфакс-Украина".

"Продолжается работа над возможностью транспортировки азербайджанского газа, как говорил президент. Чтобы внести ясность в этот вопрос, могу уточнить, что речь не идет о транспортировке под видом азербайджанского газа какого-то другого газа. Речь идет именно об азербайджанском и роли Украины в его транспортировке. Работа ведется", - сказал спикер на брифинге в Киеве в пятницу.

В МИД отметили, что Украина "видит различные сигналы" премьер-министра Словакии по этому поводу.

Напомним:

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова транспортировать азербайджанский газ в Европу через свою территорию.

По словам главы государства, этот вопрос он уже обсуждал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Швейцарии.