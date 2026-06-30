Супертанкери знову йдуть через Ормуз після атак Ірану на судна

Рух через Ормузьку протоку почав зростати після нещодавніх атак Ірану на судна і дедалі більше операторів знову відправляють нафтові танкери в Перську затоку.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними Kpler, у понеділок протоку в обох напрямках пройшли близько 24 товарних суден, зокрема нафтові танкери, LNG-судна та балкери. У вівторок тенденція продовжилася і у затоці знову з'явився супертанкер разом із кількома меншими суднами.

Нафтові танкери, які рухаються через Ормуз, разом можуть перевозити близько 11 млн барелів сирої нафти. Їхнє повернення вказує на обережне зростання впевненості судновласників у безпеці проходу через ключову водну артерію.

Кількість суден у протоці скоротилася після першої атаки на контейнеровоз у четвер. Після цього США завдали нових ударів по Ірану, перш ніж сторони погодилися зупинити бойові дії напередодні мирних переговорів цього тижня.

Серед суден, що заходять у Перську затоку, були три порожні супертанкери під управлінням південнокорейської Sinokor. Вони у понеділок відкрито сигналізували, що рухаються вздовж узбережжя Оману.

Ще один супертанкер, який Sinokor, за даними Equasis, офіційно почала експлуатувати у квітні, почав передавати сигнал із затоки та вказав пунктом призначення іракську Басру.

Нагадаємо:

Тегеран у неділю звинуватив Сполучені Штати у порушенні перемир'я та заявив про завдані удари у відповідь по американських базах на території Бахрейту і Кувейту.