Матчі групової стадії ЧС-2026 відвідали понад 4,6 мільйона фанатів – FIFA

Матчі групового етапу Чемпіонату світу-2026 відвідали 4 644 549 людей. Загалом на цій стадії провели 72 гри.

Про це повідомляє Міжнародна федерація футболу (FIFA).

"Загалом 4 644 549 людей відвідали матчі групового етапу, заповнивши 99,7% доступних місць і забезпечивши середню відвідуваність у 64 508 глядачів на матч", – заявили у федерації, додавши, що поєдинки групової стадії відвідали фанати із 210 країн.

25 червня 2026 року FIFA зафіксувала найвищу в історії відвідуваність турніру за один день – 426 834 глядачі.

Наразі на ЧС-2026 кількість глядачів на одному матчі вісім разів перевищувала позначку у 80 тисяч.

Нагадаємо:

Стартові матчі Чемпіонату світу з футболу-2026 побили рекорди телепереглядів: ігри-відкриття країн господарок – США, Канади і Мексики – загалом подивились понад 54 млн глядачів.

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