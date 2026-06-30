Мінфін США запустив онлайн-портал для запитів на скасування санкцій

Українська правда

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запустило на своєму вебсайті "Портал перегляду рішень" (Reconsideration Portal), який дозволить підсанкційним особам подавати клопотання про виключення із чорних списків у зручному онлайн-режимі.

Джерело: пресреліз OFAC, Bloomberg

Деталі: У відомстві заявили, що нова електронна платформа розроблена для того, щоб суттєво спростити та пришвидшити процедуру оскарження застосованих санкцій. Окрім безпосереднього подання клопотань про делістинг, заявники через портал зможуть надсилати запити на отримання несекретної та неконфіденційної інформації, яка стала підставою для запровадження проти них обмежень.

Особи, які потрапили до санкційних списків США, мали право оскаржувати такі рішення і раніше. Проте для цього їм зазвичай доводилося наймати профільних юристів, а вся комунікація та обмін документами відбувалися через звичайну або електронну пошту.

Що передувало: