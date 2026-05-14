Біля ОАЕ захопили судно і відправили його в Іран

Біля узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів невідомі захопили судно, після чого відправили його в бік іранських вод.

Про це пише газета Financial Times.

Центр морських торговельних операцій Великої Британії не назвав судно, але повідомив, що воно стояло на якорі за 38 морських миль на північний схід від Фуджейри, одного із семи еміратів ОАЕ, коли його захопили "неуповноважені особи".

За словами трьох людей, обізнаних із ситуацією, захопленим судном було рибодослідне судно Hui Chuan під прапором Гондурасу.

Один із них сказав, що офіцер безпеки оператора судна описав невелике судно як плавучий арсенал. Такі судна часто використовують для зберігання й перевезення зброї для охоронців, які захищають вантажні судна від піратських атак у небезпечних районах.

Судноплавство в Перській затоці серйозно порушене відтоді, як США та Ізраїль почали війну проти Ірану. Ісламський режим майже зупинив рух через Ормузьку протоку.

Іран почав дозволяти деяким китайським суднам проходити через Ормузьку протоку після досягнення домовленостей щодо правил управління судноплавством у регіоні.