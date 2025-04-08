Ціни на нафту залишаються на межі багаторічних мінімумів

Ціни на нафту стабілізувалися у вівторок, але залишилися біля чотирирічних мінімумів через побоювання рецесії, викликані торговою війною між США і Китаєм.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 0,5%, до 64,54 дол за барель, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 0,7%, до 61,11 дол.

Напередодні ці два показники впали на 14% і 15% після оголошення президента Трампа про введення "взаємних мит" на весь імпорт. Пекін пообіцяв не піддаватися на "шантаж" США, що посилило побоювання щодо глобальної економіки.

Понеділкова заява президента Трампа про можливі переговори з Іраном також додала невизначеності на ринку нафти, оскільки успіх таких переговорів може призвести до збільшення обсягів нафти на ринку, а їхній провал – до військової ескалації.

Нагадаємо:

Ф'ючерси на нафту марки Brent опустилися на $2,54 (3,9%) до $63,04 за барель, а WTI — на $2,5 (4,03%) до $59,49. Обидва бенчмарка впали до найнижчого рівня з квітня 2021 року.