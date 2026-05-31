Компанія відсудила у "Гарантованого покупця" борг за "зелену" електроенергію

Господарський суд Києва стягнув з АТ "Гарантований покупець" на користь ТОВ "Солар Вейв Дніпро" 7,85 млн грн боргу, 2,3 млн грн інфляційних втрат та 3% річних у розмірі 758 тис. грн.

Про це свідчить рішення суду від 26 травня.

У кінці 2019 року державний "Гарантований покупець" уклав угоду з "Солар Вейв Дніпро" щодо постачання електричної енергії, яка вироблена за "зеленим" тарифом.

"Зелений" тариф – спеціальний економічний механізм, за яким держава або енергокомпанії купують електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел (сонця, вітру тощо), за фіксованими, вищими за звичайні, цінами.

Як стверджує приватна компанія, вона з жовтня 2021 року по грудень 2022 року поставила держпідприємству "зелену" електроенергію на 16,45 млн грн.

Однак "Гарантований покупець" лише частково оплатив електричну енергію (8,6 млн грн), тому виник борг у розмірі 7,85 млн грн.

Суд дійшов висновку, що "Гарантований покупець" порушив свої зобов`язання щодо оплати поставленої ТОВ "Солар Вейв Дніпро" "зеленої" електроенергії. А відтак позовні вимоги компанії обґрунтовані.

Заперечення держпідприємства, що сплата електричної енергії за "зеленим" тарифом залежить від надходження коштів від "Укренерго", яке не сплатило гроші, суд відхилив. Оскільки за договором саме "Гарантований покупець" зобов`язався купувати всю відпущену електроенергію та оплачувати її.

Крім того, держпідприємство посилалося на форс-мажорні обставини, внаслідок яких прострочило оплату.

Водночас суд зауважив, що "Гарантований покупець" не надав передбачених законом доказів настання форс-мажорних обставин. Тому стягнув борг, інфляційні втрати та 3% річних.

Засновниками столичного ТОВ "Солар Вейв Дніпро" є Ігор Павленко (місце проживання – Кіпр) та Олександр Містюк (Запоріжжя), керівник – Всеволод Кошель.

Нагадаємо:

Господарський суд Києва відкрив провадження у справі за позовом ТОВ "Акумен" до НЕК "Укренерго" про стягнення 67,18 млн грн.