Суд покарав фірму зятя Злочевського за отримання зайвих коштів від частини Міноборони

Господарський суд міста Києва стягнув з ТОВ "Укр Газ Ресурс" на користь Звягельської квартирно-експлуатаційної частини (КЕЧ) Міноборони (Житомирська область) майже 700 тис грн безпідставно набутих коштів, визнавши недійсними низку додаткових угод до договору про постачання електроенергії.

Про це свідчить рішення суду від 15 січня.

15 лютого 2021 року Звягельська КЕЧ (району) Житомирської області як правонаступник Новоград-Волинської КЕЧ району замовила "Укр Газ Ресурс" 6,5 млн кВт/год електричної енергії за 12,5 млн грн. Ціна електричної енергії становила 1,92 грн за 1 кВт/год.

В подальшому сторони уклали низку додаткових угод, згідно з якими тариф за 1 кВт/год зріс до 2,75 грн.

Суд встановив, що згідно з чотирма додатковими Звягельська КЕЧ та "Укр Газ Ресурс" збільшили ціну електроенергії більше ніж на 10 % (одна з додаткових угод підвищила тариф на 43%), що суперечить закону "Про публічні закупівлі".

Підставою для внесення змін до договору стали цінові довідки Харківської торгово-промислової палати.

Водночас, як з'ясував суд, висновки Харківської ТПП свідчать про середньозважену ціну на ринку на добу наперед (РДН) в об'єднаній енергетичній системі (ОЕС) України, а не про коливання (збільшення чи зменшення ціни товару на ринку). Тому ці висновки (довідки) Харківської торгово-промислової палати не підтверджують коливання ціни на електричну енергію впродовж періоду з травня, вересня-жовтня 2021 року.

В результаті суд визнав недійсними низку додаткових угод до договору про постачання електричної енергії і стягнув з ТОВ "Укр Газ Ресурс" 684 тис грн безпідставно набутих коштів.

Власником ТОВ "Укр Газ Ресурс" є Андрій Кучков - зять екс-міністра екології Миколи Злочевського.