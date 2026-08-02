На Полтавщині аварійні відключення газу та світла через російську атаку
Ілюстративне фото
Фото: Суспільне Чернігів
Зранку 2 серпня зафіксовано влучання російських БпЛА по двох промислових підприємствах та по обʼєкту критичної інфраструктури у Полтавському районі.
Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
Через ворожу атаку сталися тимчасові аварійні відключення електроенергії та газопостачання. Фахівці проводять роботи з відновлення мереж.
На 11:00 не було інформації про постраждалих.
Нагадаємо:
Одна людина загинула, ще одна дістала поранення внаслідок атак ворожих безпілотників на населені пункти Запорізького району.