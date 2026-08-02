На Полтавщині аварійні відключення газу та світла через російську атаку

Зранку 2 серпня зафіксовано влучання російських БпЛА по двох промислових підприємствах та по обʼєкту критичної інфраструктури у Полтавському районі.

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Через ворожу атаку сталися тимчасові аварійні відключення електроенергії та газопостачання. Фахівці проводять роботи з відновлення мереж.

На 11:00 не було інформації про постраждалих.

Нагадаємо:

Одна людина загинула, ще одна дістала поранення внаслідок атак ворожих безпілотників на населені пункти Запорізького району.