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На Полтавщині аварійні відключення газу та світла через російську атаку

Володимир Тунік-Фриз — 2 серпня, 10:56
На Полтавщині аварійні відключення газу та світла через російську атаку
Ілюстративне фото
Фото: Суспільне Чернігів

Зранку 2 серпня зафіксовано влучання російських БпЛА по двох промислових підприємствах та по обʼєкту критичної інфраструктури у Полтавському районі.

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Через ворожу атаку сталися тимчасові аварійні відключення електроенергії та газопостачання. Фахівці проводять роботи з відновлення мереж.

На 11:00 не було інформації про постраждалих.

Нагадаємо:

Одна людина загинула, ще одна дістала поранення внаслідок атак ворожих безпілотників на населені пункти Запорізького району.

Полтава відключення

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На Полтавщині аварійні відключення газу та світла через російську атаку
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