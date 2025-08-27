США вшосте відклали санкції проти сербського нафтового монополіста, що належить РФ

Українська правда
Володимир Тунік-Фриз — 27 серпня, 11:58
США вшосте відклали санкції щодо сербської нафтової компанії NIS, що належить Росії. Компанія експлуатує єдиний нафтопереробний завод у Сербії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністерку енергетики Сербії Дубравку Джедович Ханданович.

"Метою є виключення NIS зі списку санкцій Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США", – йдеться в заяві Міненерго Сербії.

Reuters повідомляє, що саме сербським чиновникам вдалося домогтися чергового відтермінування санкцій.

NIS, в якій "Газпром нефть" володіє 44,9% акцій, "Газпром" (GAZP.MM) – 11,3%, а сербський уряд – 29,9%, експлуатує єдиний в Сербії нафтопереробний завод у місті Панчево, неподалік від Белграда.

26 лютого "Газпром нефть" передала «Газпрому» частку в NIS розміром близько 5,15% в спробі уникнути санкцій.

Завод у Панчево (Сербія) має річну потужність 4,8 млн тонн і покриває більшу частину потреб країни, а санкції можуть поставити під загрозу постачання нафти через хорватську компанію Janaf.

Нагадаємо:

У квітні повідомляли, що сербська нафтова компанія NIS, мажоритарний пакет акцій якої належить російському "Газпрому"майже втратила можливість постачати нафту на сербський ринок через санкції США.

