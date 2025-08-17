Після перемовин із Трампом Путін дозволив США повернутись у проєкт "Сахалин-1"

Правитель РФ Владімір Путін у п'ятницю підписав указ, який може дозволити іноземним інвесторам, зокрема провідній американській нафтовій компанії Exxon повернути частки в нафтогазовому проекті "Сахалин-1".

Про це повідомляє Reuters.

Підписання указу Путіним відбулося в день зустрічі російського президента з Дональдом Трампом на саміті в Алясці, де на порядку денному були питання інвестицій та ділового співробітництва, а також переговори про встановлення миру в Україні.

Указ, підписаний у п'ятницю, був опублікований як продовження указу, підписаного Путіним у жовтні 2022 року, який передбачав конфіскацію проекту "Сахалин-1".

Exxon раніше володіла 30% часткою оператора в цьому прибутковому проекті і є єдиним неросійським інвестором, який відмовився від своєї частки.

Трамп і його команда розглянули, які санкції вони можуть швидко скасувати в разі прогресу в переговорах. На сьогоднішній день Сахалін-1 не підпадає під прямі санкції США щодо російської енергетики.

Указ передбачає, що іноземні акціонери повинні вжити заходів для підтримки скасування західних санкцій, якщо вони хочуть повернути свої акції.

Вони також повинні укласти контракти на поставку необхідного іноземного обладнання для проекту та переказати кошти на рахунки проекту "Сахалін-1".

Exxon понесла збитки у розмірі 4,6 млрд доларів, щоб вийти з російського бізнесу після того, як Москва в лютому 2022 року ввела війська в Україну.

У грудні 2024 року Путін підписав указ про продовження терміну продажу незатребуваної частки Exxon в "Сахалин-1" до 2026 року.

Указ від жовтня 2022 року встановив дочірню компанію "Роснефти" "Сахалиномнефтегаз-шельф" новим оператором, що дозволило російському уряду вирішувати питання про права власності іноземних інвесторів в "Сахалин-1".

Нагадаємо:

У березні 2022 року нафтова компанія Exxon Mobil припинила видобуток нафти і газу в Росії, зокрема на своїх обʼєктах на острові Сахалін.