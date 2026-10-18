У Трампа пропонують Європі купувати російський газ – NYT

Українська правда

За даними The New York Times, адміністрації президента США Дональда Трампа запропонувала Європі "відновити закупівлю більшої кількості російського газу".

Джерело: The New York Times із посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що "ключовим елементом широкого плану адміністрації Трампа щодо забезпечення миру в Україні є пропозиція, яка переверне багаторічну енергетичну політику Америки з ніг на голову".

Дослівно з публікації: "Європа, як йдеться в заяві США, повинна відновити закупівлі російського газу в більших обсягах – крок, який став би економічним благом для Москви та відновив би її вплив у регіоні".

Деталі: За словами джерел NYT, знайомих з переговорами, посланці президента Трампа з питань мирного врегулювання Джаред Кушнер та Стів Віткофф порушили цю ідею під час переговорів з українськими та європейськими посадовцями, зокрема з президентом Володимиром Зеленським у Києві минулого місяця.

Дослівно з публікації: "Американці стверджують, що щоб спонукати Росію припинити війну в Україні, Україні слід розглянути можливість відновлення роботи трубопроводів, якими раніше транспортувався російський природний газ до Європи".

Деталі: Європейські чиновники, які брали участь у переговорах, негативно поставилися до цієї ідеї, яка зведе нанівець багаторічні зусилля Європейського Союзу, підтримувані Вашингтоном, щодо відмови від російського газу. Але представники Трампа розглядають експорт російського газу як потенційну частину мирного врегулювання, нібито враховуючи "доходи, які надходитимуть до України", і те, що вони вважають "неминучим бажанням європейських виборців отримати дешевші енергоносії".

Дослівно з публікації: "Цей розрив підкреслює незвичайний – і, як кажуть критики, фатально недосконалий – характер відновлених дипломатичних зусиль Трампа, спрямованих на припинення війни Росії в Україну.

Замість того, щоб тиснути на правителя Росії Володимира Путіна або намагатися посилити військові зусилля України, адміністрація витратила значний час на вивчення економічних стимулів для Росії та обговорення цього питання в переговорах з Європою та Україною".

Деталі: NYT пише, що американські та російські чиновники обговорюють потенційні ділові угоди з минулого року, але їхня перспектива, схоже, нічого не мала впливу, щоб змусити Путіна відмовитися від своїх основних вимог. А враховуючи те, наскільки європейські та українські лідери протистоять поверненню до залежності від російського газу, ця пропозиція може ще більше ускладнити зусилля адміністрації Трампа щодо припинення війни.

Білий дім заявив, що війна "підвищує ціни на енергоносії по всій Європі та створює значні економічні труднощі як у Росії, так і в Україні".

"Сполучені Штати тісно співпрацюють з Україною та нашими європейськими партнерами над комплексною мирною пропозицією, яка включає економічні стимули як для Росії, так і для України як частину остаточного врегулювання, – йдеться у заяві. – Наша мета – не просто припинити бойові дії, а створити умови для тривалого миру, економічного відновлення та більшої стабільності в усьому регіоні".

Що передувало: Трамп підписав указ, згідно з яким скасовує деякі санкції, обмеження та мита щодо Росії, передбачені "законом Грема".

Президент Володимир Зеленський назвав "санкційним блекаутом" скасування санкцій проти Росії у підписаному президентом США Дональдом Трампом так званому "законі Грема". Водночас він вважає, що цей закон все ще може чинити тиск на РФ.

Європейська рада 16 жовтня доручила Європейській комісії підготувати пропозиції щодо закриття недостачі бюджету України на 2027 рік у розмірі 70 млрд євро.

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