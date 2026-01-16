США хочуть обмінювати важку венесуельську нафту на свою середню – Reuters

США хочуть обмінювати свою нафту на венесуельську

Сполучені Штати розглядають план обміну важкої венесуельської нафти на американську середню нафту для поповнення резерву на випадок надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Адміністрація Трампа планує перевезти венесуельську нафту до резервуарів у морському нафтовому порту Луїзіани, звідки її можна буде відправити на нафтопереробні заводи.

В обмін на венесуельську нафту компанії нададуть американську середню кислу нафту, яку можна буде відразу ж відправити до стратегічних нафтових резервів.

У минулому уряд використовував обмін для випуску та придбання нафти.

Зазвичай в рамках обміну нафтопереробник позичає нафту із стратегічних нафтових резервів на короткий період часу, наприклад, через урагани або тимчасові перебої в постачанні, а потім повністю її замінює, додаючи премію у вигляді додаткової кількості нафти.

Нагадаємо:

Сполучені Штати Америки офіційно розпочали продаж венесуельської нафти. Першу партію реалізували за 500 мільйонів доларів.