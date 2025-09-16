В Україні знижується споживання електроенергії – причина

Станом на ранок 16 вересня споживання електроенергії в Україні знизило на 2,8% щодо попереднього дня.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 16 вересня, станом на 9:30, воно було на 2,8% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок. Причина таких змін – спадання спеки на всій території України", – йдеться у повідомленні.

Крім того, зниженню споживання сприяє ясна погода у більшості областях країни, яка зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій, пояснили в "Укренерго".

Водночас там зауважує, що енергосистема продовжує відновлюватися після масованих російських атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Зберігається необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 16:00", – радить в "Укренерго".

Нагадаємо:

Вночі проти 8 вересня Росія здійснила масовану атаку на один з обʼєктів теплової генерації на Київщині. Українські моніторингові та новинні Telegram-канали писали, що ворожі БпЛА атакували Трипільську ТЕС. Унаслідок обстрілу в частині Київщини та деяких районах Києва вимкнулась електроенергія.

Українцям порадили бути готовими до різних сценаріїв зі світлом восени, оскільки оптимізму після останніх обстрілів РФ немає. Гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко написав, що осінь "трохи тривожна пора для енергетиків". "Що буде цієї осені, звісно, ніхто не знає, але, враховуючи останні обстріли особливого оптимізму немає", - зазначив він.