В НБУ озвучили, скільки українських підприємств готові до відключення світла

В Україні попри масштабні обстріли енергетичної інфраструктури, економіка демонструє високу адаптивність - 80% підприємств мають генератори та альтернативні джерела живлення.

Про це сказав голова Національного банку України Андрій Пишний на надзвичайній сесії Київського безпекового форуму про ситуацію в енергетиці та економіці, передає Укрінформ.

"Ситуація кардинально відрізняється від 2022 року завдяки унікальному досвіду та феноменальній адаптивності бізнесу. За даними Торгово-промислової палати, 80% підприємств готові до відключень - мають генератори та альтернативні джерела живлення.

Бізнес, який у 2022 році виживав, сьогодні працює за розкладом. Ми, як нація, навчилися жити в стані постійного ризику і не втрачати ефективності", - наголосив Пишний.

Він нагадав, що наприкінці жовтня НБУ переглянув прогнози щодо втрат електроенергії внаслідок обстрілів: у четвертому кварталі до 4%, у середньому за рік близько 1,3%, у 2026 році - 3%.

