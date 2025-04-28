Стало відомо, скільки Україна витратила на утримання ЧАЕС

У 2024 році Україна спрямувала 2,31 млрд грн на утримання в безпечному стані Чорнобильської зони відчудження.

По це повідомляє аналітичний центр DiXI Group.

Гроші виділили на утримання в безпечному стані зупинених енергоблоків Чорнобильської АЕС, об'єкта "Укриття", обробку та утилізацію радіоактивних відходів, забезпечення екологічної безпеки у зоні відчуження та інші супровідні заходи.

Це на 9,5% більше, ніж у 2023 році, коли витрати становили 2,11 млрд грн.

Згідно з бюджетними планами, у 2024 році на управління Зоною відчуження передбачалося 2,51 млрд грн, з яких Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) освоїло 92%.