Стало відомо, скільки Україна витратила на утримання ЧАЕС
ЧАЕС
У 2024 році Україна спрямувала 2,31 млрд грн на утримання в безпечному стані Чорнобильської зони відчудження.
По це повідомляє аналітичний центр DiXI Group.
Гроші виділили на утримання в безпечному стані зупинених енергоблоків Чорнобильської АЕС, об'єкта "Укриття", обробку та утилізацію радіоактивних відходів, забезпечення екологічної безпеки у зоні відчуження та інші супровідні заходи.
Це на 9,5% більше, ніж у 2023 році, коли витрати становили 2,11 млрд грн.
Згідно з бюджетними планами, у 2024 році на управління Зоною відчуження передбачалося 2,51 млрд грн, з яких Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) освоїло 92%.
- 60,6% витрачених коштів (1,4 млрд грн), спрямовано на підтримку у безпечному стані зупинених енергоблоків Чорнобильської АЕС та об’єкта "Укриття", який було збудовано у вигляді захисного накриття над саркофагом четвертого реактора станції.
- 19% (0,44 млрд грн) видатків, склали витрати на підтримку екологічно безпечного стану у зоні відчуження й обов’язкового відселення.
- 18,6% (0,43 млрд грн) спрямовано на дезактивацію, транспортування, перероблення та захоронення радіоактивних відходів і роботи з будівництва комплексу "Вектор", де ці заходи здійснюються.
- 1,8% (0,04 млрд грн) – інші витрати, до складу яких входить збереження етнокультурної спадщини постраждалих регіонів від Чорнобильської катастрофи, керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження та радіологічний захист населення.