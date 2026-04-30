ВАКС зменшив заставу екскерівнику "Нафтогазу"

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання захисника колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, та змінила обвинуваченому розмір застави з 80 млн грн на 50 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні ВАКС.

Також ВАКС частково задовольнив клопотання заставодавця та повернув частину застави, внесеної товариством за обвинуваченого в розмірі 30 млн грн.

"Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та окремому оскарженню не підлягає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

18 січня 2023 року НАБУ і САП повідомили Коболєву про підозру у привласненні понад 229 млн грн у 2018 році.

За даними НАБУ, Коболєв незаконно нарахував собі 261 млн грн на підставі рішення наглядової ради про виплату йому премії за екстраординарні досягнення.

Ця виплата була частиною премій, нарахованих керівництву компанії у травні 2018 року за історичну перемогу "Нафтогазу" над російським "Газпромом" у Стокгольмскому арбітражному суді.

Детективи НАБУ вручили ексочільнику "Нафтогазу" Андрію Коболєву копію нового клопотання про продовження слідства у справі щодо незаконного преміювання, раніше в цей же день ВАКС відмовив Бюро у продовженні термінів слідства.

Вищий антикорупційний суд зобов'язав ексголову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, якого підозрюють у незаконному отриманні премії, носити електронний браслет та залишив заставу в 229 мільйонів гривень.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагала змінити запобіжний захід і вимагала призначити тримання під вартою із альтернативним правом внесення застави в 365 млн грн.