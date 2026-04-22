“Нафтогаз” зменшив сплату податків цьогоріч

Група "Нафтогаз", одна з найбільших платників податків в Україні, у січні-березні 2026 року сплатила до бюджетів усіх рівнів 21,7 млрд грн податків, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг сплати податків скоротився на 6%.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

З цієї суми 19,7 млрд грн надійшли до державного бюджету, ще понад 2 млрд грн — до місцевих.

У січні-березні 2025 року компанія сплатила 23,2 млрд грн податків.

"Це наш внесок у стійкість країни, передусім у фінансування потреб оборони". — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Нагадаємо:

"Нафтогаз" за час повномасштабного вторгнення Росії витратив на підтримку Сил Оборони 180 млн дол.