Гринчук: Держкомпанії запустять 400 МВт розподіленої генерації до кінця року

Газопоршнева електростанція, яку запустили в січні 2023 року в Ірпені на Київщині

До кінця 2025 року державні компанії планують встановити ще 400 МВт розподіленої газової генерації.

Про це заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє Укрінформ.

"Всі енергетичні державні компанії реалізують проєкти щодо розподіленої генерації, передусім газової. На сьогодні встановлена достатньо велика потужність таких установок саме державними компаніями. До кінця року ще 400 МВт буде встановлено державними компаніями", - сказала Гринчук.

Крім того, за її словами, на наступний рік профінансоване будівництво понад 1 ГВт розподілених генеруючих потужностей.

Нагадаємо:

У червні 2024 року президент Володимир Зеленський оголосив про плани України побудувати 1 гігават розподіленої газової генерації до кінця 2024 року і ще 4 гігавати – у найближчі роки. Пізніше ЗМІ назвуть ці плани "Гігаватом Зеленського".

Ідеться про так звані газопоршневі та газотурбінні електростанції. Це порівняно невеликі установки, які, спалюючи невелику кількість газу, здатні одночасно виробляти електрику і тепло. Сучасні установки рівно удвічі ефективніші за радянські, бо споживають менше газу і дають більше енергії.