За півроку енергетики відновили стільки пошкоджених об'єктів, як за увесь 2024 рік

За перші 6 місяців 2025 року енергетики ДТЕК відремонтували 1441 енергооб’єкт, пошкоджений через бойові дії. Це майже стільки ж, скільки було відновлено за весь 2024 рік.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

За даними компанії, енергетики полагодили 1298 ліній електропередачі довжиною понад 3,3 тис. км та 143 підстанції у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Нагадаємо:

В Києві вночі 31 липня під час ворожої атаки була пошкоджена трансформаторна підстанція.