Через складну ситуацію зі світлом школярі Одещини йдуть на онлайн

З 23 до 27 листопада включно школи Одеси навчатимуть дистанційно через значні перебої з теплом, світлом та водою.

Про це повідомив Департамент освіти та науки Одеської міськради.

Батькам радять заряджати телефони, планшети й ноутбуки, коли є світло, щоб діти могли користуватися ними для навчання. На базі закладів освіти також працюватимуть пункти незламності, де також можна зарядитися.

"Розуміємо, що через відключення діти не завжди зможуть долучитися до уроків онлайн. Наші педагоги підготували відеоуроки, які можна переглянути, коли буде можливість.

Щоб отримати записи, зверніться до класного керівника або директора школи", – зазначають в департаменті.

У дитячих садках у ці дати працюватимуть лише чергові групи для дітей працівників критичної інфраструктури. Про роботу чергової групи можна дізнатися в адміністрації свого садочка.

Нагадаємо:

Російська атака на енергетичний об'єкт ДТЕК вранці 20 листопада залишила без світла 41 тисячу родин в Одеському та Розділянському районах.

Вранці 22 листопада ДТЕК та Укренерго повідомляли, що ситуація зі світлом в Одесі та прилеглих районах залишається вкрай складною через пошкодження магістральних енергомереж.