Сербія радіє, що домоглась продовжити поставки газу від "Газпрому" ще на три місяці

Сербія домоглася додаткових поставок газу від "Газпрому" ще на три місяці – до кінця вересня.

Про це заявила в четвер ввечері міністр енергетики Сербії, передає Reuters.

Продовження поставок ще на три місяці після 30 червня було підтверджено, як повідомило агентство Tanjug з посиланням на слова міністра енергетики Дубравки Джедович-Ханданович після її зустрічі з головою ради директорів "Газпрому" Алєксєєм Міллером у Санкт-Петербурзі.

"Це важливо для нашої країни, для наших громадян, для нашої економіки, тому що це стабільні поставки, надзвичайно доступні за ціною, а також завдяки гнучкості та обсягам, які вони забезпечують", – цитують слова Ханданович.

У березні Сербія домоглася продовження на три місяці свого газового контракту з Росією.

Дешевший імпорт російського газу покриває до 90% потреб Сербії, хоча Белград прагне диверсифікувати постачання за допомогою газу з Азербайджану та скрапленого природного газу з терміналів у Греції.

Нагадаємо:

Високопоставлений член німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) зустрівся з одним із головних радників правителя Росії Владіміра Путіна, а також з главою енергетичного концерну "Газпром" Алєксєєм Міллером, і закликав до відновлення роботи газопроводу "Північний потік".