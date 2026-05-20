У Сербії кількість українських підприємців зросла у 3 рази за час війни: який бізнес розвивають

У Сербії кількість українських підприємців зросла майже у три рази

У Сербії наразі працює понад 480 бізнесів із мажоритарним українським капіталом, зокрема 161 компанія і 320 підприємців.

Про це повідомив президент Торгово-промислової палати Сербії Марко Чадеж в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" із посиланням на дані Агентства з реєстрації підприємств Сербії.

"Переважно у сферах IT, консалтингових послуг, торгівлі та малого бізнесу", – сказав він.

Для порівняння Чадеж навів дані довоєнного 2021 року, коли в Сербії працювали 202 українські компанії і 117 підприємців.

За його словами, близько 40% із них згодом були закриті, однак після 2022 року було зафіксовано значну кількість нових реєстрацій.

"Торік, наприклад, не була закрита жодна компанія або підприємець", – зазначив він.

Президент ТПП Сербії додав, що український бізнес у Сербії поступово переходить від традиційної торгівлі до цифрових та інших послуг, заснованих на знаннях.

"Кількість IT-підприємців, консалтингових фірм і дизайн-студій зростає рік за роком", – сказав Чадеж.

